Фото: Reuters / Yevhen Lubimov

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В Японии отметили успехи армии России на фронте.

Вооруженные силы Украины перестали строить оборонные сооружения в районе Авдеевки. Об этом сообщает японская газета Japan Times со ссылкой на украинских боевиков.

«Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед», — приводятся слова одного из них.

При этом в материале отмечаются успехи армии России. В то же время боевики ВСУ ощущают острый дефицит личного состава.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы группировки «Центр» эвакуировали первый танк М1 Abrams с линии фронта на авдеевском участке в Донбассе. В скором времени все желающие смогут увидеть машину на выставке в Москве.