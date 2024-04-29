Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вчера украинские боевики с позором бежали из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

Российские бойцы освободили село Семеновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате активных действий бойцов группировки «Центр». Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневном брифинге.

Вчера украинские боевики с позором бежали из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, рассказывал ранее 5-tv.ru. Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил провал украинских боевиков на фронте и последовавшее отступление.

«Ситуация на фронте обострилась. <…> Сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки», — опубликовал пост главнокомандующий украинскими боевиками в Telegram-канале.