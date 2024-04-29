В Карачаево-Черкессии рассказали о состоянии раненых при нападении полицейских

Фото: Telegram / СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике / susk09

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Четверо сотрудников правоохранительных органов находятся в больнице.

Сотрудники МВД и Росгвардии, которые пострадали в результате нападения злоумышленников на пост ДПС в Карачаево-Черкессии, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильное тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава КЧР Рашид Темрезов в Telegram-канале выразил соболезнования семьям сотрудников, которые погибли при перестрелке, с честью выполняя свой профессиональный долг. Четверым находящимся в медучреждениях правоохранителям губернатор пожелал скорейшего выздоровления. Темрезов пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших полицейских.

Нападения на полицейских в Карачаево-Черкессии

На прошлой неделе, 22 апреля, стало известно о перестрелке в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Злоумышленники напали на наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции, а потом скрылись на синей Lada 2112, прихватив с собой табельное оружие правоохранителей.

В результате перестрелки двое полицейских погибли, еще один получил ранение. Был введен план «Сирена». Следствие возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также их хищении. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

МВД по республике объявило в розыск пятерых подозреваемых в нападении на полицейских. Так, полиция искала Эльканова Руслана Расуловича, Эльканова Ахмата Расуловича, Джазаева Казбека Муссалимовича, Семенова Руслана Александровича и Аверьянова Владимира Ивановича. Следователи нашли авто подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске.

Поздно вечером 28 апреля в Качараево-Черкессии пятеро злоумышленников подъехали на ВАЗ-2109 к посту, бросили взрывчатку и открыли огонь из оружия. Началась перестрелка. В результате двое правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии. Напавшие ликвидированы. Их опознали как предполагаемых участников нападения на правоохранителей 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи в КЧР возбудили уголовное дело после нападения на полицейских.