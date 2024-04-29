Десять лет жила с выпивохой-изменщиком: неудачи в личной жизни Нины Шацкой

Нина Шацкая встречалась с Леонидом Филатовым 12 лет, пока он был женат

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Актриса всегда боролась за свое счастье — сначала за любовь, а после за жизнь избранника.

Многие говорят, что бороться за любовь необходимо — только так возможно прийти к настоящему счастью. На пути могут встретиться трудности и преграды, однако желание быть с любимый человеком позволит перешагнуть все сложности.

Так, сражалась за счастливую жизнь с избранником известная актриса Нина Шацкая, заслуженная артистка России.

Звезде пришлось пережить и холодное отношение со стороны первого супруга, и постоянные измены. Кроме того, знаменитости пришлось «ждать» около 12 лет, чтобы наконец-то быть вместе с любимым.

Юные и прекрасные

Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

Юная Нина Шацкая была настоящей звездой ГИТИСа — многие ее любили и стремились с ней общаться. Красивая, с длинными светлыми волосами и озаряющей улыбкой начинающая актриса неспроста приковывала к себе взгляды.

Первый год она училась отлично, однако после в институте возникли проблемы. По слухам, одолжить конспект яркой девушке вызвался еще не известный тогда Валерий Золотухин, который попросил у Нины «плату» в виде поцелуя — ему Шацкая нравилась давно.

Студенты вдруг почувствовали, что между ними пробежала искра и достаточно скоро начали встречаться, а к 22 годам даже решили пожениться.

Оформили отношения молодые актеры сразу после выпуска. Золотухин души не чаял в возлюбленной. Пара горела чувствами, пусть и ютилась в небольшой комнатке.

Они мечтали стать родителями, однако забеременеть Шацкая все никак не могла — видимо, судьба пыталась подать артистке знак.

Сломанное счастье

Золотухин после окончания института утвердился в мире кино и театра достаточно быстро, а вот карьера Нины сперва не складывалась.

Как назло, она узнала, что ждет ребенка, когда ее взяли в труппу Театра на Таганке. После она получит множество значимых ролей, например, в «Мастере и Маргарите».

Пропадать призрачное счастье стало постепенно. Уже родился сын Денис, а Золотухин, обретя известность, стал вести себя ужасно по отношению к жене.

Шацкая заставала дома девушек, находила дневники супруга с описаниями измен. Сам Валерий много выпивал и всячески мучил бывшую любимую.

Но уйти актриса не могла — она считала, что обязана сохранить семью, и проявляла «женскую мудрость». Так Нина прожила десять лет.

«Радуга пропала быстро. И Валерий сделал для этого немало. Иногда казалось, что я его ненавижу. Но обиды забывались, наши отношения налаживались. Опять я в его дневниках фигурировала как «Зайчик», а не как «Шацкая», — вспоминала артистка.

Примечательно, что хотя любви больше не было, уходить Золотухин не собирался — менять привычный быт не хотелось. Спустя годы терпение актрисы лопнуло, и она написала заявление на алименты, так как материально семья жила плохо. Супруг, пусть и прекрасно зарабатывал, однако обеспечивать сына и жену не стремился.

Глоток свежего воздуха

Все изменилось, когда Шацкая без памяти влюбилась в коллегу. Больше она не чувствовала себя в клетке и точно знала, чего хочет. В труппу театра пришел Леонид Филатов, сразу очаровавший артистку. Но препятствием оказалось грустное и серьезное условие — актер был женат, как и сама Нина.

Нина Шацкая и Леонид Филатов. Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Она ушла от Золотухина почти сразу, только вот новый избранник оставлять супругу Лидию Савченко не спешил. Все знали о том, что актеры вместе, однако ждать Шацкой пришлось целых 12 лет — только спустя года они поженились.

Все это время партнеры безмерно ревновали друг друга, спорили и расходились. Однажды Филатов даже разбил нос подвыпившему коллеге, который делал комплименты «его Нине».

Леонид мастерски ухаживал за артисткой, писал ей трогательные письма. Пара постоянно ссорилась и выясняла отношения, а Шацкая даже пыталась несколько раз оборвать связь с артистом, но все равно они безмерно любили.

«Дважды или трижды от Лени уходила. Однажды даже просто уехала в другой город. И все равно он опять возвращал меня к себе. Я много думала, как бы одним словом определить человеческую суть Лени, то основное, что, как мощным магнитом, притягивало к нему людей. И мне кажется, я нашла это слово — «пронзительность». Пронзительность во всем, — говорила Нина.

Наконец вместе

Нина Шацкая и Леонид Филатов. Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Sternin

Когда Филатов наконец решился уйти от жены, счастью не было конца — настоящая любовь артистки теперь была совсем рядом и ничего больше не мешало.

Она с радостью готовила ему, пыталась обустроить «семейное гнездышко», восхищалась талантом супруга и отличалась особой преданностью. Также к Нине относился и сам Леонид, защищая от всех невзгод.

Их брак продлился 21 год, до самой смерти актера. Когда у Филатова начались проблемы со здоровьем, Шацкая стала бороться за его жизнь и, возможно, именно она продлила ее.

Ведь артистка заставляла супруга ходить по врачам, ложиться на операцию. Она даже в тайне следила за строительством дома для мужа.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пережила Шацкая супруга на 18 лет, скончавшись в 2021 году. До самой смерти актриса с восторгом вспоминала о главном счастье в жизни, к которому так долго шла.

«Таких мужчин, как Леня, больше нет! Все проигрывают на его фоне. Мне очень повезло с Леней, сама не знаю, за что Бог послал такой подарок», — говорила артистка.

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