Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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В Северной Корее уверены, что невозможно победить героическую армию России.

Поставки западных стран вооружения не помогут Украине победить Россию. Об этом заявил начальник департамента военных внешних дел Минобороны КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский военный подчеркнул, что Соединенные Штаты после начала российской спецоперации постепенно увеличивали военную помощь. В том числе они поставляли киевскому режиму снаряды с обедненным ураном, кассетные авиабомбы и линейные танки, а теперь отправили дальнобойные ракеты ATACMS. С помощью них ВСУ могут ударить по территории России.

«Это является всего лишь наихудшими мерами, придуманными для того, чтобы любой ценой перевернуть ситуацию в конфликте на Украине, которая на днях развивается в более неблагоприятном направлении», — говорится в заявлении начальника департамента.

Тайная отправка ATACMS Украине вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Таким поступком США просто обличили свою «натуру нарушителя мира, подстрекающего к эскалации конфликта». Дело в том, что поставка дальнобойных ракет сделает небезопасной ситуацию для самих Штатов. В результате Вашингтон проиграет в конфликте на Украине, это лишь «вопрос времени».

«Никакими сверхсовременными вооружениями, никакой военной помощью США не победят героическую армию и народ России», — заключил начальник департамента.

Прежде стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Транш был осуществлен в последние недели. Впервые боевики киевского режима применили эти ракеты утром 17 апреля.

В Вашингтоне уверяют, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по территории России. Однако наш посол в США Анатолий Антонов назвал эти обещания ложью. По его словам, в Белом доме закрывают глаза на очевидные преступления Украины. Позднее в США даже допустили использование ВСУ ракет для ударов по Крыму. Это якобы нужно для «усиления давления на полуостров», считают в Пентагоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может использовать ATACMS для удара по Крымскому мосту. Как подчеркнул зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов, применение этих снарядов со стороны ВСУ приведет к жестким ответным мерам со стороны армии России.

Тем временем Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.