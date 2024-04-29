В ГУР Украины пожаловались на блокировку в Telegram «бота разведки»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Киев назвал необоснованным решение обезопасить российские войска со стороны руководства мессенджера.

Мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, включая «бота разведки». Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Незалежной.

«Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, в том числе, заблокирован «главный бот разведки», –говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что блокировка противоречит правилам Telegram и заявлениям его руководства. Украинские власти останавливаться не намерены, они возобновят работу бота на других платформах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов* объяснил неспособность Украины уничтожить Крымский мост. По его словам, объект хорошо защищен. Он еще заодно пожаловался, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.