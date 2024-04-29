В Карачаево-Черкессии ликвидированы пятеро напавших на полицейских

Фото, видео: Telegram / МВД по КЧР / mvd_kchr; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Они подозреваются в убийстве двоих правоохранителей при перестрелке на рынке в Карачаевске.

В Карачаево-Черкессии правоохранители ликвидировали пятерых напавших на полицейских. В результате перестрелки погибли двое сотрудников. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД России по КЧР.

«Ликвидированы пятеро нападавших на сотрудников полиции. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области», — говорится в сообщении.

Речь идет о злоумышленниках, которые вечером 28 апреля подъехали на ВАЗ-2109 к полицейскому посту, бросили взрывное устройство в сторону сотрудников и открыли огонь из оружия. Началась перестрелка. В результате двое правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии. Пострадавших госпитализировали, им оказывается медпомощь.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейских. Кроме того, ликвидированных нападавших опознали как предполагаемых участников нападения на правоохранителей 22 апреля.

На месте происшествия изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных устройств. Сбор и закрепление доказательной базы продолжается.

Что случилось в Карачаевске

На прошлой неделе, 22 апреля, стало известно о перестрелке в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Злоумышленники напали на наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции, а потом скрылись на синей Lada 2112, прихватив с собой табельное оружие правоохранителей.

В результате перестрелки двое полицейских погибли, еще один получил ранение. Введен план «Сирена». Следствие возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также их хищении. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

МВД по республике объявило в розыск пятерых подозреваемых в нападении на полицейских. Так, полиция ищет Эльканова Руслана Расуловича, Эльканова Ахмата Расуловича, Джазаева Казбека Муссалимовича, Семенова Руслана Александровича и Аверьянова Владимира Ивановича. Они могут быть вооружены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи нашли авто подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске. Криминалисты осмотрели машину и изъяли ее.