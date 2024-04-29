А вы замечали? Мощные киноляпы в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»

Обнаруженные киногрехи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» шокировали фанатов

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

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К примеру, парики Михаила Боярского неоднократно менялись за серии, но и это еще далеко не все.

Советский трехсерийный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» был и остается одной из самых знаменитых музыкальных картин. Киноляпы не являются исключением, все-таки уследить за каждой деталью довольно сложно, некоторые моменты переснимаются множество раз. Такие несостыковки в образах и нашел РБК при просмотре шедевра советской киноиндустрии.

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

В первой серии, на 54-й минуте от начала, когда гасконец в роли Михаила Боярского объединился с мушкетерами, Игорь Старыгин, по сюжету Арамис, исполняет песню.

Он взмахивает ажурным платочком и показан без шляпы, в следующем кадре Арамис обнимает за плечи своих товарищей Портоса (Валентина Смирнитского) и Атоса (Вениамина Смехова), а на его голове уже находится знаменитый атрибут мушкетеров — шляпа с пушистым пером.

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

Другой деталью, упущенной от внимания съемочной группы, является парик Д’Артаньяна. В сцене, когда король смеется над тем, что его мушкетеры оказались более удачливыми, чем люди Ришелье, волосы Боярского были уложены прямо.

Но через секунду появились длинные и волнистые локоны. Путаница с париками Д’Артаньяна происходила неоднократно за все три фильма.

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

Еще киноляп можно заметить при драке гасконца с людьми кардинала, которые проникли в дом, где Д’Артаньян снимал квартиру. Сапог главного героя был сначала на левой, а потом на правой ноге.

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

Во время разговора гасконца и Ришелье свое положение и наполненность меняла ваза с фруктами на столе у шахматной доски.

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

В серии «Приключения продолжаются» Боярский на лошади пустился в погоню за Миледи, чтобы отомстить за убийство Констанции. Сначала животное было ярко-рыжего окраса, в других кадрах коня заменили, но переснимать не стали, и он стал темно-коричневым.

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

Последней обнаруженной не состыковкой был кинжал той самой Миледи. Который то находится в специальной доске для метания, хотя по сюжету еще не должен там быть, то отсутствует.

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