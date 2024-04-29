FT: европейские банки в России уплатили в 2023 году более €800 млн налогов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Больше всех пришлось заплатить Raiffeisen Bank International.

Крупнейшие европейские банки, которые продолжают работать в России, заплатили в 2023 году в стране в четыре раза больше налогов, чем до начала спецоперации. Об этом передает газета Financial Times.

Так, Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались, что их совокупная прибыль в 2023 году составила свыше трех миллиардов евро. Они заплатили порядка 800 миллионов евро налогов. Для сравнения: в 2021 году прибыль была втрое меньше, а налоговые выплаты составили 200 миллионов евро.

Больше половины налогов выплатил австрийский Raiffeisen Bank International. Газета проанализировала вакансии банка в РФ и пришла к выводу, что у него есть «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы».

Отмечается, что выплата налогов европейскими банками в России помогают стране поддерживать финансовую стабильность, несмотря на санкции.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Сбербанка Герман Греф выступил против создания единого центра международных расчетов. После отказа банков Китая и Турции проводить расчеты с контрагентами из РФ осуществлять финансовые операции стало сложнее.