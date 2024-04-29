Пикник для малышей: можно ли детям есть шашлык

Врач Грязнова: есть шашлык детям до двух-трех лет не рекомендуется

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

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Очень важно не нагрузить желудок ребенка — для них подойдет определенный вид мяса.

С наступлением майских праздников многие семьи отправляются на природу, чтобы насладиться «сезоном шашлыков». Однако не все родители знают, какой именно вид мяса можно употреблять детям.

Как правильно приготовить шашлык для малышей, в беседе с KP.RU рассказала Екатерина Грязнова, врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы, филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

Сперва эксперт отметила, что совсем маленьким детям до двух-трех лет шашлык давать не рекомендуется — организм еще не приспособлен к такой сложной пище. А вот малышам постарше есть его можно понемногу, примерно два-три кусочка.

«Понятно, что речь идет о нежирных сортах мяса, о курице, рыбе, приготовленных без копчения и при невысоких температурах. Если говорить о пользе, то сам по себе шашлык состоит из продуктов повседневных — мясо, рыба, овощи. Они содержат необходимые для развития организма вещества», — объяснила врач.

Она отметила, что вред шашлыка в основном связан с высокой температурой во время его приготовления. В мясе накапливаются определенные «продукты» сгорания — это может быть чревато чувством тяжести в желудке и у взрослых, и тем более у детей.

Специалист посоветовала не использовать жидкости для розжига, а также срезать с шашлыка подгоревшие части — в них содержатся канцерогены. Маринад лучше выбирать без уксуса и слишком острых приправ, а к мясу добавлять овощи, либо свежие, либо тоже приготовленные на огне.

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