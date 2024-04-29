Сестра покойной Жанны Фриске решила найти своей дочери нового отца

Фото: Instagram* / friske_natalia

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Звездная мать-одиночка называет биологического отца малышки донором, не больше, продолжая ждать достойного кандидата.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья работает практически круглосуточно, чтобы иметь деньги на содержание дочери Луны. Она не любит просить помощи, и уж тем более не собирается обращаться за поддержкой к отцу ребенка. При этом мужчина регулярно напоминает о себе. Так, на этот раз он позвонил и заговорил о своих правах.

Наталья Фриске стала гостем в шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале и раскрыла часть личных тайн. Она привела в студию и Луну. Телеведущая с готовностью защебетала с малышкой, но нее тут-то было. Внимание девочка не оценила, застеснялась и отказалась отвечать на вопросы.

Обсуждался в программе и отец крошки, бывший возлюбленный Натальи, которого теперь она называет не иначе как «просто донор». Он снова напомнил о себе, попросил встречи с дочкой, но не пробудил в своей экс и капли сочувствия. Партнером Наталья этого мужчину не видит, общения нет, а вообще она давно о нем забыла и приступила к поиску нового кавалера. Молодая мама ждет нормальных и спокойных отношений. На прошлого спутника она положиться не могла. Более того, себя чувствовала его мамочкой.

«Мы договорились, что ребенок будет на мне, он никак не будет участвовать в жизни. Я не хочу второго белоруса в семье. Я сначала давала ему шанс и возможность», — так объяснила свой подход Фриске, отвечая на вопрос Кудрявцевой, желает ли она Луне папиной заботы

Как отметила Наталья, ей нужно только время, чтобы выбрать достойного партнера. А пока она только трудится на благо Луны. Фриске зарабатывает минимум 200 тысяч рублей в месяц, По словам Натальи, они Ведущая тут же поинтересовалась, есть ли уже сейчас претенденты и, похоже, попала в точку. Однако смущенная звездная гостья отказалась называть имена.

Ранее 5-tv.ru писал об операции, которую перенесла Наталья Фриске.

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