МИД Украины установил личности убитых в Германии мужчин

МИД Украины: найденные в ФРГ с колото-резаными ранами граждане были военными

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Украинцев в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранами в помещении торгового центра в городе Мурнау.

В МИД Украины установили личности убитых в Германии мужчин — украинцы были военнослужащими. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«По предварительным данным, погибшие граждане — военнослужащие, проходящие медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и налаживают связь с их родственниками», — сообщили в МИД Украины.

Мужчин в возрасте 23 и 36 лет обнаружили с колото-резаными ранами в помещении торгового центра в городе Мурнау. Один из них был уже мертв, другой скончался позднее в больнице.

Подозреваемым в совершении убийства является 57-летний гражданин РФ. Мужчина арестован. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шокирующее видео обнаружили в телефоне убившего жену Бишимбаева.