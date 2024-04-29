Барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

Лидер группы «Коррозия металла» заявил, что барабанщик Бейгун впал в кому

Фото: Стукалин Евгений / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Накануне выступление коллектива в одном из нижегородских клубов прервали силовики.

Лидер трэш-металл группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный слушателям под псевдонимом «Паук», сообщил, что их барабанщик Марк Бейгун впал в кому. Соответствующая информация появилась в его официальном паблике в соцсети ВКонтакте.

«Барабанщик Коррозии — Марк, находится в коме», — написал он в социальной сети.

Ранее стало известно, что три участника «Коррозии металла», в том числе Троицкий, были задержаны на концерте в Нижнем Новгороде. Вокалист группы Александр Скворцов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, что во время выступления в зал вошли сотрудники СОБРа и «положили всех на пол». О задержании Бейгуна не сообщалось.

Известно, что на задержанных был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», после чего их увезли в суд. Троицкому также был назначен штраф за демонстрацию нацистских изображений.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный блогер Тамаев попал в ДТП на люксовом авто около «Москва-Сити».