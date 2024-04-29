Девушка на иномарке насмерть сбила троих мальчиков в Татарстане

Фото, видео: © РИА Новости / Василий Крестьянинов; Прокуратура республики Татарстан; 5-tv.ru

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Трагедия произошла на дороге между селами. Кто виноват в случившемся?

Автомобилистка на иномарке насмерть сбила троих мальчиков в Республике Татарстан. Трагедия произошла на дороге между селами Верхние Юшады и Нижние Юшады в Мензелинском районе.

Девушка 1987 года рождения, находясь за рулем Toyota Camry, совершила наезд на троих детей, шедших по дороге. Им было восемь, девять и 13 лет. По данным источника 5-tv.ru, несовершеннолетние приехали из Набережных Челнов в гости к бабушкам на праздники.

По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Саратовской области в результате ДТП погибли мужчина с сыном.