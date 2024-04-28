На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Фото: www.globallookpress.com / twitter.com Yurko_sViy
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Звук взрыва прогремел в столице Украины — Киеве. Об этом сообщило местное издание «Страна».
Других подробностей не приводится.
В настоящее время в Киевской и Черкасской областях страны звучит воздушная тревога, в самом Киеве она не объявлена.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.