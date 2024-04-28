Не может оторваться: панда Катюша радуется новой игрушке в вольере

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official

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В Московском зоопарке поделились новым видео из жизни малышки.

За пандой Катюшей, проживающей в Московском зоопарке, продолжает с удовольствием наблюдать вся страна. В учреждении показали новые кадры — «редкие минуты тишины» в жизни черно-белых медвежат. А все по одной простой причине — в вольере панды Катюши и ее мамы Диндин проводили уборку.

«Это редкие минуты тишины во внутреннем вольере у панд. Киперы убирают помещение, после чего готовят угощения и развлечения для Диндин и Катюши», — отметили в публикации.

Кроме того, у панды Катюши появилась новая игрушка — лесенка. Судя по кадрам, малышка осталась довольна подарком.

Дни Катюши наполнены весельем и играми. Она уже достаточно подросла, чтобы переехать в большой вольер павильона «Фауна Китая».

Панда Катюша родилась в Москве в августе 2023 года. Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в столичном зоопарке с 2019-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши.