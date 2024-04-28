Песков: США испугались заявления Польши о размещении ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com / © Tijana Martin

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В Кремле указали на попытки Варшавы «быть впереди телеги».

В Вашингтоне и ряде европейских столиц испугались слов президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал во время общения с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, Потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил попытки Варшавы «быть впереди телеги». По его мнению, реакция Запада продемонстрировала ход их мыслей. Пресс-секретарь напомнил, что в Европе и США всеми силами пытаются запугать население небылицами про Россию, а делают они это для того, чтобы скрыть проблемы внутри своих стран.

Ранее Дуда сообщил, что Польша может разместить у себя американское ядерное оружие. В Кремле тогда ответили, что российская сторона предпримет соответствующие меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дуда заявил об отсутствии решений по ядерному оружию в Польше.