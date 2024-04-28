На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Фото: www.globallookpress.com / Anatolii Sirykukrinform
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В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит воздушная тревога.
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Запорожье слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Подполье заявило об ударе России по местам скопления наемников в Николаеве.