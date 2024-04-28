На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Фото: www.globallookpress.com / Anatolii Sirykukrinform

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В подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит воздушная тревога.

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Запорожье слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области звучит воздушная тревога.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Подполье заявило об ударе России по местам скопления наемников в Николаеве.