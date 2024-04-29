Все о психологах: опровергнуты самые популярные мифы о профессии

Фото, видео: www.globallookpress.com / JONATHAN FORD; 5-tv.ru

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Могут ли они перепрограммировать вам мозг?

Психолог Евгений Идзиковский рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru самые распространенные мифы о своей сфере деятельности.

Последние годы люди все чаще обращаются за специализированной помощью. Потому возникает все больше сомнений, споров и мифов.

Миф первый

Психология не является наукой. Все психологи абсолютно одинаковые. Школьный специалист ничем не отличается от психолога-терапевта.

«Современная психология основывается на научных исследованиях. Она имеет конкретный алгоритм действий помощи людям в решении их проблем», — опроверг Евгений.

Миф второй

Люди ходят к психологу на длительные разговоры, в ходе которых им дают бесконечные советы, анализируя которые, они ищут истину.

«Это неправда. Терапия основана на реальных техниках и конкретных изменениях. Проще говоря, если в жизни что-то не ладится, если человек прокрастинирует, у него психосоматические заболевания, одни и те же негативные шаблоны в жизни, где человек наступает раз за разом на одни грабли, то думать, что можно дать совет и все это пройдет, неправильно.

Это так не работает. Люди, которые приходят к психологу, обычно достаточно умны, так они сами бы справились. Специалисту необходимо «переучить» психику. Заставить ее иначе реагировать на ситуации», — объяснил психолог.

Миф третий

Терапия — это долго. Люди ходят к психологу годами.

«Нет. Исследования доказали, что краткосрочная терапия в 5-10 сеансов дает отличный результат. И даже наоборот, при излишне затяжной терапии у пациентов наблюдаются откаты», — рассказал Идзиковский.

Миф четвертый

В обычной жизни психолог определяется определенным способом, ведет себя образцово и видит других насквозь.

«Психолог в обычной жизни остается таким же человеком, как другие. Специалисты просто немного лучше понимают свои эмоции и, что с ними делать, но они не занимаются телепатией просто так», — подытожил Евгений.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог Александра Миллер развенчала миф о «влюбленном мозге».