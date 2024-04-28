Солист «Коррозии металла» оштрафован за пропаганду нацистской символики

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Titov

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В суде были представлены подтверждающие фотоматериалы.

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Решение огласили на заседании Нижегородского районного суда, подтвердили 5-tv.ru в МВД.

Троицкого признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание артисту в размере одной тысячи рублей.

Отмечается, что на концерте группы в нижегородском клубе продавались футболки, толстовки и книги с нацистской символикой. Существуют фотоматериалы, на которых замечена футболка с изображением «Мертвой головы».

Этот рисунок относится к знакам различия третьей танковой дивизии СС. На книгах также присутствует подобная символика.

Сам артист заявил, что он был занят выступлением, а не продажей атрибутики.

«Я признаю свою вину, что не позаботился о том, чтобы изъять из окружения любые артистические предметы, которые могут вызвать малейшее сомнение», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист Forbes Мингазов отправлен под домашний арест по делу о фейках о ВС РФ.