С 1 мая в банках изменится лимит бесплатных переводов: в чем нюанс

С 1 мая лимит переводов через СБП на свои счета увеличится до 30 млн в месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Василий Джапаридзе

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В Центробанке рассказали об изменениях в работе СБП.

С 1 мая текущего года вступают в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которые приняли еще летом прошлого года. Теперь лимит бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) увеличится со 100 тысяч рублей до 30 миллионов рублей в месяц, заявили Центральном банке РФ.

СПБ позволяет делать быстрые переводы между разными банками, а также создает возможность мгновенно совершать платежи. Эту систему придумали в Центробанке — она приобрела огромную популярность среди россиян. По данным кредитной организации, в первом квартале этого года россияне совершили через СБП 1,8 миллиарда переводов на общую сумму 9,1 триллиона рублей.

Новые изменения позволят бесплатно переводить между банками до 30 миллионов рублей в месяц. Но есть один нюанс. Отправлять деньги можно только самому себе — со своего счета в одном банке на счет в другом. Комиссию не возьмут лишь при переводах по номеру телефона и по номеру счета через мобильные приложения или личные кабинеты на сайтах банков.

Кроме того, новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

«Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум один миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций», — сообщили в Центробанке.

Лимит переводов другим людям остается таким же — сто тысяч рублей в месяц. Считается, что новый закон повысит конкуренцию между банками и улучшит условия для пользователей.

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