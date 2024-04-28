«Повесила мне этот ярлык»: почему Киркоров держит обиду на Успенскую

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Певец не намерен прощать своей коллеге выходку. Но какую?

Король эстрады Филипп Киркоров не скрывает свою обиду на коллегу по цеху Любовь Успенскую. Подробности он рассказал в шоу на музыкальном канале.

Неосторожное высказывание Успенской о нем, как о «женоненавистнике», сильно задело певца. И такое он прощать не намерен. Киркоров подчеркнул, что всю свою жизнь всегда уважал и ценил женщин — абсолютно всех.

«Когда Любовь Успенская позволила себе такую бестактную вещь в отношении меня, и повесила мне этот ярлык, мне это дико не понравилось, и я решил, что подобное прощать нельзя. Обидно всегда то, что не имеет отношения к истине», — подытожил Киркоров.

Киркоров в преддверии своего 57-летию разоткровенничался. Он также высказал свое мнение по поводу пластических операций. Певец сообщил, что не видит в них ничего плохого. Для него это лишь способ полюбить себя, ведь пока ты этого не сделаешь, другие тоже не начнут.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров раскрыл правду о своих операциях.