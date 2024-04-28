«Ядовитая русофобия зашкаливает»: Матвиенко о новой резолюции ПАСЕ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Она заявила, что Парламентская ассамблея Совета Европы превратилась в ангажированную и русофобскую структуру, а также группу пустых болтунов.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Парламентская ассамблея Совета Европы превратилась в ангажированную и русофобскую структуру, а также группу пустых болтунов. Она отмечает, что выход России из данной организации было хорошим решением. Об этом она сообщила в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции — никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет — ред.), и тем более — в России», — сказала она.

По мнению Матвиенко, Парламентская ассамблея Совета Европы на данный момент является ангажированной и русофобской структурой.

Таким образом она отреагировала на резолюцию ПАСЕ, призывающую к «деколонизации России».

Председатель Совфеда подчеркнула, что европейские государства на протяжении столетий были колонизаторами не только африканского континента, но и других стран.

Они «выкачивали ресурсы и уничтожали людей», то есть вели себя, как настоящие колонизаторы. В то время как СССР поддерживал освободительное движение стран, желающих обрести суверенитет и помогал победить колониализм, резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Матвиенко заявила о необходимости создать условия для возвращения россиян.