Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Изначально его задержали за отказ показать паспорт правоохранителям.

Никулинский суд Москвы арестовал на 46 суток иностранного гражданина Сергея Гулько, который обучается на факультете фундаментальной медицины МГУ. Соответствующие данные размещены в картотеке суда.

Изначально Гулько был задержан за отказ показывать паспорт остановившим его сотрудникам полиции. Позднее, в ходе проверки его соцсетей правоохранители нашли пост с нацистской символикой, а также два поста с экстремистскими лозунгами в поддержку Украины.

За неповиновение законным требованиям полиции Гулько получил десять суток ареста, за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики — 12 суток, а за каждый экстремистский лозунг — еще по 12.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Forbes Сергей Мингазов отправлен под домашний арест по делу о фейках о ВС РФ.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.