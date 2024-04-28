Российские войска освободили Новобахмутовку в ДНР
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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О продвижении ВС РФ на фронте рассказали в Минобороны.
Российские силы освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенный пункт Новобахмутовка. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.
Кроме того, подразделения центральной группировки нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад украинских боевиков. Успехи на фронте были отмечены в районе населенных пунктов Керамик, Ленинское и Семеновка.
«ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей», — подчеркнули в ежедневном брифинге цифры центрального направления.