Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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О продвижении ВС РФ на фронте рассказали в Минобороны.

Российские силы освободили в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенный пункт Новобахмутовка. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.

Кроме того, подразделения центральной группировки нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад украинских боевиков. Успехи на фронте были отмечены в районе населенных пунктов Керамик, Ленинское и Семеновка.

«ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей», — подчеркнули в ежедневном брифинге цифры центрального направления.