Байден снова бредит: во время конференции действующий президент насмехнулся над Трампом

Фото: Reuters / Tom Brenner

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Американский лидер заверил, что вот он-то чувствует себя просто замечательно.

Джо Байден назвал Трампа шестилетним «сонным Донном» во время ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Показал трансляцию выступления зарубежный канал C-SPAN.

Президент знаменит своими казусными выступлениями. Эта речь не стала исключением. Сначала он обратился к публике с просьбой вести себя тише, потому что Трамп слушает. Потом вовсе назвал Дональда «сонным Доном», видимо по аналогии с прозвищем «сонный Джо», которое когда-то получил сам Байден.

«Разумеется, выборы 2024 года в самом разгаре. И да — возраст является проблемой. Я — взрослый мужчина, который конкурирует с шестилетним», — сказал Байден о разнице в возрасте с Трампом.

В завершение Джо Байден радостно сообщил, что чувствует себя замечательно. Публика отреагировала на выступление положительно, просмеявшись пол речи.

Хорошо ли это для претендента на пост главы государства? Сомнительно. Политика все чаще обсуждают в контексте несостоятельности для роли президента.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Спилберг работает над президентской кампанией Байдена.