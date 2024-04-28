Власти Латвии признали невозможность заменить российские лекарства

TV3: Минздрав Латвии выступил против замены лекарств из России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Рига не желает отказываться от сырья из РФ, но продолжает вести антироссийскую политику.

Министерство здравоохранения Латвии выступило против замены лекарств из России и Белоруссии. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведенные в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках», — говорится в публикации.

Почти 10% лекарств, которые не зарегистрированы в Латвии, но при этом необходимы для пациентов, поступают именно из России или Белоруссии.

Это не мешает Латвии вести антироссийскую политику. Так, прежде Рига заявила о намерении отказаться с 2026 года от изучения русского языка как второго иностранного.

Как только правила вступят в силу, школьники смогут в качестве второго иностранного выбирать только те языки, на которых говорят в странах Евросоюза, преимущественно — немецким, французским и испанским.

Также стоит отметить, что нововведения вызвали волну возмущения среди граждан — в адрес Минобразования республики поступило более 300 обращений с требованием пересмотреть свое решение. Однако официальная Рига отказалась это делать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов. Так, на российско-латвийской границе, где около двух тысяч автомобилей вынуждены стоять в очереди, чтобы попасть на территорию РФ.