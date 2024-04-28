Враг среди своих: пропавшая в Яйве молодая мать была убита соседом-подростком

Пропавшая в Яйве молодая мать была найдена мертвой в лесу

Фото: ВКонтакте / Александра Шелунцова / id634856175

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Около недели назад она пропала. Соседи искали ее день и ночь. Нашли — голой в лесополосе.

Пропавшую в поселке Яйва в Пермском крае 21-летнюю Александру нашли без признаков жизни в лесополосе. Подробности рассказало издание KP.RU.

20 апреля текущего года в небольшом поселении бесследно исчезла молодая мать. Женщина вышла накопать червей по просьбе отца и больше не вернулась домой.

На телефонные звонки она не отвечала, подождав немного, взволнованные родственники обратились за помощью. Ее искала полиция, волонтеры, неравнодушные жители. К сожалению, Александру обнаружили мертвой.

Тело девушки нашли в обнаженном виде с явными признаками насильственной смерти. В ходе расследования правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что резонансное убийство совершил 15-летний житель Яйвы. Мальчик ранее неоднократно был замечен в жестоком обращении с животными и вандализме.

В результате предварительного расследования, подростку предъявили обвинения по статье «убийство». Идет экспертиза по выявлению следов насилия сексуального характера.

Следователями установлено, что мальчик находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он избил Александру палкой до смерти. Очевидцы также сообщают, что мальчик участвовал в поисковых операциях и давал наводки на ложный путь.

Бабушка подростка лишь разводит руками. На момент убийства она тяжело болела и не следила за внуком. Подробности ей неизвестны. Она лишь вспоминает, что в ту ночь он был тихим и спокойным.

Все жители Яйвы единогласно называют погибшую доброй и доверчивой.

«Она была очень жизнерадостная, доверчивая и наивная была, радовалась любым мелочам. Помню, еще девочкой была, прибегала ко мне и говорила: «Я ягод набрала, хотите, угощу?», — вспоминают Александру в поселке.

Молодая мать когда-то училась в коррекционной школе. Этот факт может указывать на некоторые отклонения в ментальном здоровье женщины. Ее восприятие отличалось от стандартного. Александра была слишком открытой для этого мира. Она была просто не способна распознать угрозу, тем более от подростка.

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