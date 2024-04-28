И речи быть не может: в Казахстане опровергли продажу ВСУ списанных военных самолетов

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Вся авиация, узлы и агрегаты будут утилизироваться методами, исключающими их восстановление до первоначального состояния.

Казахстанское предприятие «Казспецэкспорт», занимающееся импортом и экспортом вооружения, заявило, что информация о продаже Украине списанной авиатехники не соответствуют действительности. Соответствующее сообщение обнародовано на сайте компании.

«Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались», — говорится в релизе.

Отмечается, что все самолеты, узлы и агрегаты будут утилизироваться методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние. Вывозиться они будут только в виде лома цветных металлов.

В начале марта появилась информация в ряде СМИ о том, что Казахстан собирается продать продукции российской оборонки для нужд ВСУ. Речь шла о комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.

Однако тогда же Минобороны Казахстана опровергло сведения о переговорах с Украиной по этому поводу. В министерстве отметили, что с 2022 года в стране действует запрет на экспорт военной техники и вооружения. Поэтому даже в теории ни о каких переговорах подобного толка речи быть не может.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО паникуют из-за уничтожения танков Abrams на Украине. Российские войска в зоне СВО наносят поражение западной технике, которая считается «неубиваемой».