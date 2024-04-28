«Железный занавес»: названы последствия антироссийской политики для Финляндии

Фото: LAURI HEINO / ТАСС

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Хельсинки уже просят деньги после ухудшения экономической ситуации.

Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией лишает страну Евросоюза возможности развиваться. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться», — написал он.

Так, в Финляндии после закрытия КПП туристический поток остановился, бизнес закрывается, муниципалитеты пустеют и начинают исчезать. В приграничных с Россией районах даже нет денег на уборку улиц, поэтому Хельсинки просит у Брюсселя десять миллиардов евро для финансирования.

«Это не что иное, как первые результаты вступления Финляндии в НАТО и, как следствие, потери суверенитета. И кого они этим наказали?» — добавил Володин.

Закрытие финляндско-российской границы и негативные последствия для Финляндии

По официальному заявлению финских властей, работа КПП была приостановлена в рамках борьбы с нелегальной миграцией. В начале апреля Финляндия продлила закрытие границы с Россией «до дальнейшего уведомления».

Стоит отметить, что это негативно сказывается, в первую очередь, на развитии самой североевропейской страны. Так, муниципалитет Виролахти опустел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляли местные жители.

Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен прежде заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Ранее 5-tv.ru писал, что Балтика и Финляндия саботируют прохождение грузов в Россию. Таможенники некоторых стран намеренно тормозят работу на границе.