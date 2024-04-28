Кладбищенские разборки со стрельбой: в Петербурге неизвестные избили людей

Пятеро мужчин избили двоих и украли 117 тысяч рублей на Новом Рощинском кладбище

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Известно, что злоумышленники также украли 117 тысяч рублей. Одного подозреваемого в нападении уже задержали, он уже отбывал срок за совершение преступлений.

Пятеро мужчин на Новом Рощинском кладбище в Ленинградской области напали на двоих, им потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

Все произошло 27 апреля примерно в 14:10 возле въезда на кладбище. Пятеро неизвестных избили исполнительного директора ИМ «Бобров Ю. М.» Михаила Баратели и уроженца Дагестана Магомеда Исаева.

Один из злоумышленников несколько раз выстрелил из, предположительно, травматического пистолета «Оса» над ухом Баратели, затем нападавшие скрылись на машине Infiniti FX37.

По горячим следам полицейские задержали в 15:00 возле дома № 2 на улице Южный Вал в Выборге Артема Лосева. У него изъяли биту, шапку, два камня и смывы крови.

В тот же день в 19:30 из Первомайской районной больницы поступило сообщение о госпитализации Баратели с сотрясением мозга (СГМ), закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ) и закрытым переломом костей носа. Также в больницу доставили Исаева.

У него диагностировали СГМ, ЗЧМТ, открытый перелом пятой пястной кости левой кисти со смещением, ушибленная рана на голове, ушибы и ссадины грудной клетки. Состояние обоих оценивалось как удовлетворительное, после оказания медпомощи их отпустили.

Позднее Баратели написал заявление о том, что возле кладбища неизвестный в 14:10 с применением насилия и под угрозой, вероятно, «травмата» «Оса» открыто похитил у него 117 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Лосева поместили в изолятор временного содержания.

Стоит отметить, что у Лосева это не первое преступление. Так, в 2008 году он был фигурантом уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью (позднее было прекращено в связи с примирением сторон).

В 2011-м Лосева осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в колонии общего режима он отбыл 2,3 года. В 2018-м мужчина сидел за вымогательство, а также выплатил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи нашли авто подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске. Криминалисты осмотрели машину и изъяли ее.