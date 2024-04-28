«Спасибо, доктор»: Фриске показала, как выглядит ее грудь после пластики

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Об операции знаменитость мечтала давно, теперь не может нарадоваться изменениям.

Российская певица и блогер Наталья Фриске похвасталась перед подписчиками результатами пластической операции, о которой мечтала долгое время. Снимок в нижнем белье знаменитость опубликовала в своем личном блоге.

Наталья Фриске похвасталась результатами пластической операции. Instagram* / friske_natalia

Наталья сделала абдоминопластику с ушиванием диастаза живота и подтяжку груди — операция стала подарком на 38-летие. Фриске давно хотела заняться фигурой, однако забота о дочке Луне не всегда позволяла уделять себе достаточное внимание.

Сейчас блогер по-настоящему счастлива: она может носить любую одежду, которая ей понравится. Не стесняется теперь светская львица и красоваться перед поклонниками в бюстгальтере — уж очень хочется показать изменения.

«Самое приятное — это когда все тебе теперь подходит. Спасибо, доктор», — благодарит своего хирурга Фриске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Фриске пожаловалась на последствия пластики.

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