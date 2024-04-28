Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Реализация проекта должна начаться летом.

В Министерстве промышленности и торговли России предложили эксперимент по маркировке хлебцев, сухариков и других видов бакалейной продукции. Постановление было опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Опробовать подобную систему в стране хотят с 1 июля 2024 по 28 февраля 2025-го. Присоединение к программе осуществляется на добровольной основе граждан.

«Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции», — говорится в документе.

Среди целей эксперимента выделяют апробацию полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной группы товаров.

Кроме того, необходимо создание специальных условий для защиты интересов потребителей и производителей.

Помимо хлебцев и сухариков в систему также планируется включить сушеные овощи, корицу, ваниль, гвоздику и другие продукты.

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