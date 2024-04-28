Лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Andrei Ladygin; 5-tv.ru

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Что произошло во время выступления?

Членов группы «Коррозия металла» задержали прямо во время концерта в ночном клубе в Нижнем Новгороде. Об этом 5-tv.ru заявил лидер музыкального коллектива Сергей «Паук» Троицкий.

«Да, у нас инцидент на мероприятии произошел. Задержаны временно, не на постоянно, сотрудниками нижегородского ФСБ. Что-то искали, не знаю что», — сказал он.

Артист добавил, что задержание произошло в «целях безопасности», с ним и другими участниками группы все хорошо. В настоящий момент Троицкий, как он утверждает, находится в нижегородском управлении ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в московском кинотеатре «Октябрь» в конце января был задержан Троицкий вместе с другими членами коллектива. По словам артиста, он фотографировался на фоне баннера.

В этот момент одна девушка предложила ему распить бутылку водки, купленную в баре. На нее тут же набросилась охрана — музыканту пришлось схватить стул и вступиться за нее.