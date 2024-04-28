Тамара Синявская и Людмила Максакова стали лауреатами спецпремии «Золотой Маски»

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Посмертно награды удостоена руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина.

Оперная певица и народная артистка СССР Тамара Синявская, а также актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Людмила Максакова удостоились спецпремии «Золотой Маски». Церемония прошла в Большом театре.

Открыл специальную премию президент «Золотой Маски» Владимир Машков. В своей речи он заявил — те, кто получит награду, доказывают, что театр — это живой организм.

«Искусство — это способ уравновешивания человека с миром в самые ответственные и критические минуты жизни. Театр находится в постоянном развитии и в творческом поиске. Вы большие мастера, на которых мы равняемся», — отметил Машков.

Получая награду, Синявская заявила, что для нее важно сперва признание и одобрение зрителя, а уже потом — профессионального сообщества.

«Я испытываю большое волнение, поэтому мне сложно сказать, какое значение имеет для меня эта премия», — добавила оперная певица.

Максакова, выйдя на сцену, отметила, что ее мама посвятила жизнь Театру имени Вахтангова.

«Вспоминаю слова Корнея Чуковского: „В России надо жить долго. Живешь — живешь, до чего-нибудь доживешь“. Вот и я дожила до „Золотой Маски“», — сказала она.

Вместе с Синявской и Максаковой награды получили худрук театра «Русский балет» Вячеслав Гордеев, актрисы Галина Петрова, Лидия Цуканова и Тамара Зимина, театральный художник-сценограф Игорь Иванов, режиссеры и педагоги Григорий Козлов и Семен Спивак, а также актер Сергей Леонтьев.

Посмертно премии удостоена руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. Помимо них, премии удостоились глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, режиссер Сергей Женовач, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

«Наш лозунг — „Профессионалы — профессионалам“, потому что важно получать признание коллег. Мы прислушиваемся друг к другу, что помогает еще стремительнее развиваться», — заключил Машков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает Машков о развитии актерского образования в регионах.