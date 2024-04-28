Песков высказался о дальнейшей судьбе Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какое мнение выразил официальный представитель Кремля?

Участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский усомнился в «счастливом» исходе конфликта на Украине.