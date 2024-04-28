Танк Leopard привезли на выставку трофейной техники в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Вместе с ним экспозиция пополнилась украинским танком Т-72.

На Поклонную гору в Москве, где с 1 мая откроется выставка трофейной техники НАТО, привезли немецкий танк Leopard. Кадры монтажа экспозиции имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Машину российским бойцам удалось захватить после ожесточенных боев за Авдеевку. Экспозиция также пополнилась украинским танком Т-72.

Помимо этого, жители и гости Москвы смогут увидеть БМП Bradley, бронеавтомобиль International MaxxPro, БМП Marder и БМП CV90.

Всего на экспозиции буду представлены более 30 образцов военной техники из 12 западных стран. Кроме того, на выставке продемонстрируют зарубежное стрелковое оружие, карты и снаряжение, которое используют ВСУ.

Выставка продлится месяц. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил — экспозиция заслуживает большого внимания, и она обязательно вызовет интерес у граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны показало трофейную технику США с авдеевского направления СВО.