Добрались до человека? Как развивается бизнес по клонированию живых существ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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За реинкарнацию любимых питомцев люди уже готовы отдать любые деньги.

Что, если изменения возможны на самом базовом уровне — генном? Что, если создать свою собственную более молодую копию и использовать собственный клон как донора стареющих клеток и органов?

Идея только звучит фантастически — выращивание кожи и отдельных тканей уже возможно. Осталась пара шагов до создания «полного комплекта» под ключ и один из них уже сделан.

В Китае успешно клонировали макаку-резуса, а это, как мы понимаем, уже примат, дальний родственник человека. Пока клонирование людей запрещено на всей планете международным договором, и ученые тренируются на кошках, собаках и сельскохозяйственных животных.

И если гены коров и лошадей влияют на производительность, а значит, несет экономический смысл, то воскрешение домашних животных — это всего лишь прихоть хозяев, прежде всего обеспеченных, средний чек — от трех миллионов рублей и выше.

Но эта сфера настолько новая, что возникают разного рода «казусы», так канадская журналистка Кристина Хагер под видом ДНК собаки отправила собственный материал и в фирме по клонированию домашних животных ей, не моргнув глазом, определили ее породу.

Кристина оказывается помесь — на 40% аляскинский маламут, на 35% шарпей и на 25% лабрадор. В другой клинике затруднились так точно высчитать породу, но заявили, что наполовину она — бульдог.

В общем, качество экспертизы оставляет желать лучшего. Тем более, что фирмы по клонированию домашних животных сразу предупреждают — копии могут быть не похожи на оригиналы, что понятное дело открывает широкий простор скажем так для творчества, если не сказать прямо, мошенничества.

За реинкарнацию любимого пса Любовь готова отдать любые деньги. О том, что копии кошек и собак уже делают — узнала из интернета. За океаном такое воспроизводство уже поставили на финансовый поток, там за копию берут 100 тысяч долларов.

В России тоже появились фирмы, готовые получить от вас десять миллионов рублей. И взамен дадут вроде бы ту самую копию…

Мы связались с одной из таких компаний. Почему-то они скрываются — офиса нет, переговоры по телефону, деньги лучше сразу на руки и в конверте.

Магия в том, что за такую сумму клиент сам должен взять биологический материал и сам привезти его, можно хоть в термопакете. Только некоторые специалисты уже на этом этапе начинают сомневаться в успехе предприятия.

«Вот собачка умерла, лучше, конечно, мокрое полотенце чтобы кожа не сохла, в пакет и в холодильник. И пять дней есть на размышления, хотим мы клонировать или нет», — рассказала директор криогенного хранилища Валерия Удалова.

Но фирма продолжает настаивать гарантия результата — железобетонная. После долгих уговоров представитель компании по производству клонов соглашается на очную встречу в кафе. Деньги просит привезти с собой.

Организатор бизнеса рассказывает о сотрудничестве с мировыми лидерами в клонировании. Вот и на сайте — крупным шрифтом — официальные партнеры южнокорейской компании.

Правда южнокорейские партнеры о российских товарищах ни разу не слышали. Несмотря на это, клоноделы даже готовы выслать договор — на русском и английском языках, клонировать особь обещают в ОАЭ.

Юристы, изучившие договор в обещанную магию клонирования, не поверили. Гарантировать результат в России пока под силу только ученым, потому что — вот он успешный опыт, перед глазами, можно даже прикоснуться, но только в стерильных перчатках.

Этого теленка генетики Кубани впервые в России клонировали «ручным методом». Он намного проще и дешевле традиционного — нужен только мощный микроскоп и специальный нож, с помощью которого переместят ядра соматических клеток куда надо. Для этого опыта взяли корову-рекордсменку, которая в год приносит 18 тонн молока.

А это уже другой теленок, его особенность в том, что родился он от уже клонированной коровы. Российские ученые впервые получили потомство от клона. Со времен овечки Долли технологии серьезно ушли вперед.

Исследователи планируют таким способом производить резервное копирование не только сельскохозяйственных животных, но и тех, кто занесен в красную книгу или на грани исчезновения. Или недорогие реплики элитных арабских скакунов. Оригиналы стоят миллионы долларов, клоны обойдутся в десятки тысяч.

Острый нюх, быстрая реакция эти собаки способны ходить даже на медведя. Методом клонирования семь лет назад спасли от исчезновения породу якутских охотничьих лаек. Хозяин пса говорит, собака от оригинальных собратьев ничем не отличается.

За всю историю клонирования ученые воспроизвели более 20 видов животных: от дикого арктического волка, до свиньи. А вот клонировать человека все еще никто официально не решился. Хотя ученые всего мира говорят технически сейчас нет никаких препятствий. Вопрос только в этике.

«Вот еще терапевтическое клонирование, оно разрешено. Это стволовые клетки, которые могут превратиться при определенных воздействие к ней превратиться в любую клетку человека», — сообщил врач акушер-гинеколог и репродуктолог Владимир Литвинов.

Ни одну свою кошку никогда не воспроизведет народный артист РСФСР Юрий Куклачев. В интервью нам признается как не старайся все равно получится жалкая подделка.

Только вряд ли забудут те, кто уже увидел в клонах золотую жилу. Убитые горем владельцы животных — чистый клондайк для предпринимателей далеких от науки и морали.