Фото, видео: www.globallookpress.com / Telmo Pinto; 5-tv.ru

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Планы властей Пятой республики были грандиозными, но что-то пошло не так.

Олимпийский огонь, зажженный хранительницами в Греции, передан организаторам Игр в Париже, вскоре начнется эстафета, через три месяца сами Игры. Какую видимость создает Франция, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Даже в эпоху финансового и миграционного кризиса Париж умеет себя дорого продать. В стенах Лувра теперь проводят Олимпийские экскурсии — такой вот культурный пиар предстоящих игр.

Внутри — атлеты от древних времен до наших дней на любой вкус и цвет — в мраморе, бронзе, графике. И тут же, в камерных музейных залах, занимаются йогой, как бы намекая: спорт в Париже везде. Здесь он — настоящее искусство, только спортсмены об этом не знают.

«В Олимпийские игры вложили немало. Речь идет об инвестициях в размере десяти миллиардов евро: в инфраструктуру: строительство бассейнов, стадионов, мощностей по приему спортсменов», — говорит представитель оргкомитета Игр в Париже Жереми Буи.

В эксклюзивном интервью «Известиям» один из организаторов парижских Игр сокрушается — планировали грандиозно, получается далеко не так. А тут еще и сами французы забунтовали.

«За два месяца до старта Игр — забастовка фермеров, сейчас вот авиадиспетчеры… Полицейские грозятся тоже бастовать… А еще железнодорожники, транспортники… Политическая и социальная ситуация во Франции чрезвычайно напряженная и беспокоит всех нас», — добавил он.

Возможно, вложения пошли немного не туда… Треть от миллиардов потратили на рекламу, остальное, вроде как, на реконструкцию объектов.

Речь о 33 стадионах, которые родом еще из XX века. Сен-Дени — и его новая достопримечательность, единственный объект, построенный специально к Олимпиаде.

Парижский водный центр — современный, вместительный, с бассейном на пять тысяч мест. Особенно долго работали над прозрачным фасадом из композита и стекла.

Но вот что за этим фасадом скрывается, видно за Периферик — Парижской кольцевой дорогой, куда сейчас силой свозят всех местных клошаров и мигрантов, чтобы не портить туристических пейзажей и так уже не очень живописных.

«Полицейские сказали нам, чтобы мы покинули Париж, столицу Олимпиады, ведь мы отщепенцы. Пока нам сделали только два предупреждения, но обещали, что третье будет последним», — пожаловался мигрант из Гвинеи Амаду Камара.

«Нам говорят: у вас всего две недели на то, чтобы выехать из города. Мы для них просто мусор, понимаете, мусор, который портит красивую картинку», — сказал мигрант из Нигерии Нено Кити.

Нежелательных людей выгнать под силу. Никак не могут справится с паразитами — клопы уже который месяц не сходят с первых полос большинства газет.

Даже крысы повсюду не так пугают. Очистить не могут и Сену, хотя на это выделили полтора миллиарда, но спустили не в ту трубу…

Уровень загрязнения пока таков, что экоактивисты, а теперь уже и медики, выступают против соревнований по гребле. Одним словом — Париж уже не тот, говорят местные…

И как тут не поверить в знаки, если рушится один из главных символов французской столицы и точка притяжения туристов. В происшествии на бульваре де Клиши многие увидели недобрый знак.

Знаменитое Мулен Руж впервые осталось без «крыльев». Ночью рухнули мельничные лопасти Кабаре, а это ведь настоящий символ Парижа.

Гости еще не приехали, а пробки уже непреодолимые. И цены неподъемные, сокрушается в интервью нам шеф-редактор главного еженедельника Франции Катерина Швааб — она недовольна, но искренне верит в светлое будущее уже через два месяца.

«Многие наши друзья уезжают из Парижа на время проведения Олимпийских игр. Олимпийские игры изменят рутинную жизнь парижан! Что касается крыс, клопов, тараканов — это все будет урегулировано. У нас не больше клопов, чем в Нью-Йорке, Лондоне», — уверяет шеф-редактор Paris Match Катерина Швааб.

Между новостями об очередном обещании президента Эммануэля Макрона лично окунуться в неочищенную реку, французские СМИ, в том числе и Paris Match, пишут все чаще о том, что зарплаты французов не поспевают за растущей по 6% в год инфляцией.

Макрон всего этого не замечает — вот, выступая в Сорбонне, ни слова о митингах, росте цен. Зато красноречиво — о внешней политике, где он по-прежнему пытается изображать Наполеона.

— Европа должна быть единой в ответе на российскую агрессию. Мы помогаем и будем помогать Украине.

Четыре миллиарда Франция уже потратила на помощь Украине — и это в разгар миграционного и финансового кризиса. Кажется, и Макрон все понимает.

— Риски быть ослабленными, даже вытесненными с мировой арены в ближайшие годы, у нас велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть.

Реквием по Европе готовы сыграть и воспрянувшие духом «желтые жилеты». Те самые простые работяги, прогремевшие на весь мир несколько назад — кому как не им знать, что нужно рядовым французам вместо единения вокруг какой-то там Украины.

«Я не собираюсь беспокоиться о том, что там происходит. Я не считаю, что правда на стороне Украины. Потому что если Россия отреагировала так, как отреагировала, то это во многом связано с тем, что украинцы тоже вели себя как ублюдки с 2014 по 2022 год, не проявляя никакого уважения к русскоязычному населению. Это мое мнение. И многие „желтые жилеты“ вокруг меня думают так же, и другие граждане Франции», — отметил участник митинга Андре.

Митинг в центре Парижа против пенсионной реформы, сокращения соцрасходов, вооружение Киева. Прямо накануне старта олимпийской эстафеты.

Для этих типичных представителей французского рабочего класса Олимпиада — уже не праздник. Просто не до нее, особенно когда видят, как их налоги текут куда угодно, только не на нужды Франции.

«Вместо того, чтобы тратить деньги на Олимпиаду, вспоминая, что творилось во время ковида, лучше бы их потратили на строительство госпиталей и образование», — говорит участник митинга Жилбер Моракини.

А Макрон еще и пускает пыль в глаза всего мира — опять же, на деньги простых французов. Знаменитый стадион «Роллан-Гаррос» скоро отметит вековой юбилей.

Его тоже задействуют в Олимпиаде — он находится настолько близко к нашему посольству, что там могут слышать крики наших болельщиков. Однако спортивные новости туда не доходят.

Париж обрывает контакты с нашими дипломатами, а российских спортсменов готов принимать только в нейтральном статусе.

«В Париже создан специальный механизм по взаимодействию посольств с префектурой с МИДом, где посольства брифингуют о мероприятиях, которые будут, о мерах, которые принимают французские власти… Нас туда не зовут», — указал посол России во Франции Алексей Мешков.

А что там в итоге с картинкой? У берегов Сены — к слову, наследия ЮНЕСКО, по-прежнему ютятся мигранты.

А, значит, местным полицейским еще будет чем заняться. И тут как ни старайся, всех не спрячешь за красивым фасадом.