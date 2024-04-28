Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Глава Верховного суда встретилась с президентом 24 апреля после утверждения в должности Совфедом.

Новый председатель Верховного суда Ирина Подносова после утверждения в должности 17 апреля Советом Федерации встретилась на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным.

Глава судебной власти с главой исполнительной власти, оба — выпускники юридического факультета Ленинградского государственного университета. О необходимых реформах в судебной системе говорят на одном языке.

«Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал российский лидер.

Вот о чем говорит президент: на судью в арбитраже приходится по 170 дел в месяц, а на мирового судью — по 500 дел. Работа главе Верховного суда предстоит большая, тем более что приходится отвлекаться на мелочи вроде западных санкций.

Да, судьи тоже попадают под западные рестрикции. У Подносовой есть все шансы попасть в новый список, Евросоюз начал готовить как раз 14-й пакет.

Пока известно о его экономической составляющей — запрет на реэкспорт СПГ через Европу. Сама цифра — 14-й пакет санкций — у венгров вызывает просто издевательскую ухмылку: зачем новые санкции, если прежние не работают.

По сути, мы видим попытку пустить пыль в глаза, создать видимость самостоятельности, видимость эффективных решений, видимость единения.