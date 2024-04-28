Международные журналистские союзы отказались осуждать Украину за убийство Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

А пока ребята с фронта, которые знали Семена или видели его репортажи, сами вершат правосудие.

Орденом Мужества по указу президента Владимира Путина награжден наш коллега, журналист «Известий» Семен Еремин. Награжден посмертно.

На прощание пришло несколько сотен человек. Было много бойцов с передовой и волонтеров, ребят, у которых у самих на груди и ордена Мужества, и Звезды Героев.

И они говорили спасибо Семену, который не только освещал боевые действия, но и помогал, чем мог. Говорил о нуждах фронта на встречах президента с военкорами, например, организовывал гуманитарные сборы.

Еремина хоронили с воинскими почестями и почетным караулом, его отпевали в Храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Но он не был военным корреспондентом, то есть человеком, сознательно посвятившим свою жизниь и творчество армии и боевым действиям.

Семен даже не служил срочной службы. Он был талантливым журналистом с широким кругозором, невероятной харизмой и собственным кодексом чести, он четко знал — что такое хорошо и что такое плохо.

Он мог сделать вдумчивый материал на любую тему. Но в боевых действиях, где особенно важно видеть границы добра и зла, его талант раскрывался более ярко.

«Я таких храбрых людей не встречал. Мы все хотели быть таким, как он. Мы тянулись к нему», — отмечал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Потеряли очень честного человека. Очень честного по отношению и к нам, и к Родине, и к тому делу, которым он занимался», — сказал репортер ВГТРК Александр Сладков.

«На поле боя Семен погиб, делая свой очередной правдивый, честный репортаж о борьбе за страну», — говорит первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов.

«Он был лучшим из нас. Он всегда говорил: „Я не военкор, я специальный корреспондент“. И он считал, что он должен уметь одинаково хорошо выполнять любую работу», — указал гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Душа моего мужа — она огромная. И она вмещает в себя невероятное количество любви, поддержки, добра, мужества, стойкости — и она сейчас с нами», — отметила вдова журналиста Виктория.

Семена похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Там, к сожалению, уже образовался «журналистский сектор» — Семен стал седьмым гражданским корреспондентом, погибшим с начала боевых действий на Донбассе, то есть с 2014-го.

Журналисты для ВСУ — приоритетные цели, все об этом знают. Видят кадры, которые, не стесняясь, выкладывает та сторона со своей охоты на прессу.

Знают и международные организации, знают и молчат. И это молчание красноречиво говорит за себя.

В ООН еще как-то вяло отреагировали и то в ответ на наш телефонный звонок — без каких-то официальных заявлений. Красный Крест молчит, Международный союз журналистов со штаб-квартирой в Брюсселе про Семена нашего молчит, но увлечен арестом французского репортера в Того.

Есть еще Комитет по защите журналистов со штаб квартирой в Нью-Йорке. Тоже про убийство нашего коллеги молчит, зато аж три публикации про заочный арест бежавшего из России Михаила Зыгаря* — иноагента, разумеется.

Наш МИД и Совет Федерации будут по дипломатическим каналам обращаться в международные структуры. Может, конечно, кто-то где-то задумается.

В воскресенье, 28 апреля, будет девять дней с момента гибели Еремина. А пока ребята с фронта, которые знали Семена, а, может, не знали лично, но видели его репортажи, сами вершат правосудие, единственно возможное в данных условиях.

Ну а мы продолжим делать то дело, за которое наш коллега отдал жизнь. Рассказывать правду, которую увидели собственными глазами.

* признан в России иноагентом.