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Цена сделки с Западом для Незалежной — жизни еще примерно 300 тысяч мужчин.

Сделка кровью оформлена, киевский режим продал своих граждан за пригоршню долларов. Точнее, за 61 миллиард долларов от США и порядка 6 миллиардов евро от других союзников.

Этого хватит, если экономить, до конца года. Если тратить, как сейчас, по десять миллиардов в месяц, то до ноября.

Аккуратно, до президентских выборов в США, а дальше — какая разница, что будет дальше. Цена сделки для Украины — жизни еще примерно 300 тысяч мужчин, тех, что живут до сих пор на территории страны и бежавших в Европу.

Первых по новому закону о мобилизации сразу должны забрить и отправить на фронт. Других — вернуть на Украину, забрить — и на фронт.

«Вы нам платите, чтобы мы за вас сражались» — цинично, но метко описал суть сделки Зеленский. Американская военная помощь уже пошла на Украину, из-за чего российские войска усилили удары по логистическим узлам — прежде всего, по железной дороге.

Но сам факт быстрой отправки означает, что помощь эта уже была готова, но шел торг по условиям оплаты. Киевский режим пожаловался, что все пропало — снарядов нет, фронт вот-вот рухнет.

И был недалек, в общем-то, от истины — российские войска владеют инициативой на всей линии соприкосновения. А к западу от Авдеевки произошел форменный прорыв на глубину до десяти километров в районе Очеретино, где сейчас наши штурмовики расширяют зону контроля, снимая угрозу контратаки врага у основания этого клина.

Действовать приходится нестандартно, все больше техники «на передке» усиливают дополнительными конструкциями для защиты от дронов, их еще называют «мангалы». Это приваренные решетки, листы железа, бревна.

В районе Красногоровки действует такой «усиленный» танк, что его прозвали «царь-мангал». Выглядит как будто едет с гаражом вместе.

«Фронтовой тюнинг» может вызывать ухмылку, но главное, что он работает, защищает от осколков и дронов, спасает жизни — помогает побеждать. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Десять лет украинские боевики обустраивали и пытались укреплять позиции на Часовом Яре, но удерживать их было нереально, да и бессмысленно. Штурм ивановских десантников расставил все и всех по своим местам.

Вот группа наших штурмовиков заходит в один из окопов, зачищает периметр и закрепляется на позициях.

«Нам с ребятами надо было забрать опорник… Почти у всех была первая задача — и мы забирали опорники», — говорит штурмовик с позывным «Брат».

А вот так начиналась операция — это видео сняли боевики из 67-й механизированной бригады ВСУ. Несколько русских штурмовых групп на боевых машинах десанта атакуют передние позиции под Часовым Яром — ни одна из машин с курса даже не сбилась, хотя вся колонна находилась под массированным обстрелом.

«Удары были практически со всего. Кассетные бомбы, АГС, миномет, километра два-три мы ехали на БМД, потом также под огнем спешились и продвинулись к своим позициям», — рассказывает пулеметчик с позывным «Артист».

Которые удержали несмотря на то, что три следующих дня националисты пытались идти в атаку и вернуть утраченные позиции.

«Один военнослужащий Украины, позывного у него не было, ничего не было, заблудился, забрел к нам: „Хлопцы, дайте попить“. Была у него эта штурмовая винтовка. Он сразу понял то, что он попал на наши позиции. И решил вступить в бой», — делится командир отделения с позывным «Цыпа».

Итог сражения был очевиден — в подарок десантникам досталась вот эта натовская штурмовая винтовка М4А. И вообще трофеев сейчас много.

С последнего боя на окраинах Часова Яра штурмовики-десантники привезли очень много сувениров. Им в наследство достался целый арсенал натовского вооружения.

Вот здесь представлены четыре противотанковые ракеты разного производства — везде, правда, инструкция на английском языке. Наверно, самый любопытный экземпляр — это NLAW.

Вот такая большая и мощная противотанковая ракета калибром 150 миллиметров. Производство совместное — их производят в Британии и в Швеции.

Вся операция длилась десять дней. Десантникам удалось взять под контроль лесопосадки и закрепиться на западных окраинах Часова Яра — руководил наступлением командир штурмового батальона с позывным «Запад».

«Его успех (боя) решили командиры на местах. Это младшие командиры. Командиры взводов, командиры штурмовых групп. Как я часто говорю — успех в бою решают командиры, солдаты не проигрывают бой», — указал он.

Благодаря наступлению десантников в Часов Яр зашли и другие российские подразделения. А это значит, что ситуация для ВСУ, мягко говоря, патовая.