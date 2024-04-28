В Венесуэле оценили шансы Мадуро на переизбрание на пост президента

Фото: Reuters / Gaby Oraa

На выборы, как отмечается, заявлено более десяти кандидатов от оппозиции, которых поддерживает Запад.

Венесуэльский дипломат и общественный деятель, генеральный секретарь Сети выпускников университетов России и СССР Сесар Рамос высказал свое мнение по поводу предстоящих выборов в Венесуэле, которые состоятся 28 июля. Об этом пишет EADaily.

По прогнозу эксперта, победителем на них станет действующий глава государства Николас Мадуро. А нынешний курс страны во внутренней и внешней политике, убежден Рамос, сохранится до 2030 года.

Рамос считает Мадуро очень сильным политиком. Благодаря реализации всенародных консультаций по различным вопросам тому удалось поднять рейтинг даже среди оппозиционно настроенной части населения.

На выборы заявлено более десяти кандидатов от оппозиции, которых поддерживает Запад, указал дипломат. Однако власти не препятствовали им, создав равные условия для проведения предвыборной агитации.

По мнению Рамоса, эти кандидаты не имеют харизмы, народных корней и необходимого политического опыта, чтобы конкурировать с Мадуро. Общественный деятель также отметил, что народ Венесуэлы воспринимает Россию как верного и стратегического союзника, а также соратника по реализации экономических, социальных и военных проектов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадуро анонсировал визит в Россию.