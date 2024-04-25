Песков сообщил о расширении буферной зоны из-за передачи новых ракет ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Что сказал официальный представитель Кремля?

Поставки ВСУ новых ракет с увеличенной дальностью со стороны стран Запада приведет к расширению буферной зоны, которая появится для обеспечения безопасности России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться — как угодно ее называйте — эта санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков также отметил, что передача ВСУ дальнобойных снарядов приведет лишь к большему количеству жертв и разрушений. Если ракеты ATACMS действительно были переданы Украине от США в марте 2024 года, то это произошло в нарушение американского законодательства, указал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ назвали количество тайно переданных Украине ракет ATACMS.