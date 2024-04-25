Кудрявцева намекнула на интимные проблемы в семье Рудковской

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Последует ли ответ на это заявление?

Телеведущая Лера Кудрявцева проболталась о возможных интимных проблемах в семье фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Звезды познакомились в 2007-м в Лондоне, а через два года — в сентябре 2009-го — поженились. С тех пор супруги дважды стали родителями.

Их 11-летний сын Александр пошел по стопам отца и делает успехи в фигурном катании, а младший Арсений появился на свет в сентябре 2020 года.

Периодически появлялись слухи об их разводе, но пара на все сплетни заявляла, что в их семье царят любовь, мир и идиллия. Однако Кудрявцева вызвала переполох в сети новым заявлением.

«Яна, прости… Когда я только выходила замуж, Яна Рудковская спросила меня: „Ну что, у вас сколько раз в день секс?“ Я говорю: „Ой, мы прям каждый день“. Она говорит: „Подожди-подожди, скоро закончится“», — сказала она в интервью Ирине Безруковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ближайшее время запланировали сделать Рудковская и Плющенко.