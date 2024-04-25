Асмус рассказала о походе в сауну с голым незнакомцем

Асмус рассказала, как встретила обнаженного незнакомца в СПА при отеле

Фото: Instagram* / asmuskristina

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Актриса отправилась в Хорватию для съемок нового проекта.

Актриса Кристина Асмус призналась в личном блоге, что ей пришлось париться в бане с голым мужчиной. Звезда оказалась в Хорватии на съемках нового проекта, поселившись в отеле со СПА-комплексом.

После посещения душа и бассейна Асмус захотела сходить в баню. Сначала она увидела полностью голую девушку, а после обнаружила в хамаме целую группу обнаженных людей.

Кристина Асмус отдыхает в бане в Хорватии. Instagram* / asmuskristina

«Я зашла и увидела полностью обнаженную девушку… Подошла к хамаму и через стекло увидела, что там собралась компания голых людей. И тут я поняла, что не очень то и люблю хамам», — рассказала звезда.

Далее знаменитость пошла в другую баню, желая уединиться. Однако и здесь Асмус наткнулась на голого мужчину, лежащего на лавке — какое-то время актриса посидела рядом с ним, но долго не выдержала и покинула СПА.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус продолжает мучиться на сцене рядом с бывшим.

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