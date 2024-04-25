Патрушев заявил о желании России построить справедливую систему глобальной информбезопасности

Фото, видео: Depositphotos / billiondigital

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Представители многих стран поддержали российский подход, указал он.

Россия работает над созданием справедливой системы международной информационной безопасности ради мирного решения конфликтов в цифровом пространстве. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Выражено общее мнение, что в условиях милитаризации цифрового пространства, превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты», — сказал он по итогам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Представители многих стран поддержали российский подход, понимая общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в киберпространстве, указал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев провел переговоры со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом. В рамках встречи они обсудили вопросы наращивания российско-иранского сотрудничества в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Востоке и недопустимость ее эскалации.