HammAli & Navai зажгут на GARAGE FEST Игора Драйв

Фото: пресс-служба Игора Драйв

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Фестиваль — это точка притяжения для тех, кто не может жить без движения и музыки.

Главное автомобильное и музыкальное событие предстоящего летнего сезона GARAGE FEST Игора Драйв 2024 — каждый год преподносит яркие и приятные сюрпризы его участникам. В этом году к масштабному фестивалю музыки, скорости и драйва присоединится настоящий хитмейкер, разрывающий чарты, — российский поп-рэп-дуэт HammAli & Navai.

Творческий тандем состоит из двух исполнителей: HammAli — Александр Алиев, Navai — Наваи Бакиров. Ребята покоряют отечественный музыкальный Олимп с 2016 года, выпуская хит за хитом. Их композиции, в том числе, «Пустите меня на танцпол», «Без тебя я не я», «Девочка-война», «Прятки», «Ноты», «У окна», «Засыпай, красавица», остаются на верхушке музыкальных списков.

Услышать известный рэп-дуэт можно будет в воскресенье 28 июля на сцене GARAGE FEST Игора Драйв.

Кроме того, добавит драйва фестивалю четвертый этап Classic Touring. Это международная многоэтапная серия по кольцевым гонкам на классических автомобилях, в которой выступят как именитые гонщики, так и начинающие пилоты. Объединяет их одно — любовь к «боевой» классике.

Захватывающая борьба поколений не только автомобилей, но и гонщиков на отечественных и зарубежных машинах развернется на главной трассе «Игора Драйв».

Фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2024 пройдет 27 и 28 июля, билеты уже в продаже. В наличие билеты следующих категорий: VIP, комфорт и зона свободного размещения. Дети до шести лет проходят в сопровождении взрослого бесплатно, детям от семи до 13 лет требуется детский билет.