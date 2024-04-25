Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черноморского края до 16 часов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — говорится в поручении по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья.
Также российский лидер поручил обеспечить проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи, определив ее оптимальный маршрут.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил, как все планы по развитию БАМа будут реализованы. Чтобы выйти на третий этап, над БАМом работают 33 тысячи строителей.