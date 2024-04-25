Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черноморского края до 16 часов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — говорится в поручении по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья.

Также российский лидер поручил обеспечить проектирование скоростной трассы Джубга — Сочи, определив ее оптимальный маршрут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил, как все планы по развитию БАМа будут реализованы. Чтобы выйти на третий этап, над БАМом работают 33 тысячи строителей.