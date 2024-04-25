«Чемпионское кино»: Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Костомарове

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Когда выйдет новый фильм о творческом пути и достижениях фигуриста?

Режиссер Сарик Андреасян собирается снять художественный фильм о достижениях российского фигуриста Романе Костомарове, который смог выйти на лед даже после ампутации конечностей. Об этом рассказал режиссер в своем Telegram-канале.

«Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым», — пишет Андреасян.

По словам режиссера, он считает Костомарова великим человеком, чья история способна вдохновлять других людей.

Звезда ледового спорта уже согласился и дал добро на съемку художественной картины, в котором покажут творческий путь Костомарова и преодоление вставших на его пути препятствий.

Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове. Telegram / Сарик Андреасян / sarikandreasyan

«Уверен, что у нас получится великолепное „чемпионское“ кино при непосредственном участии Романа и его близких», — отметил режиссер.

Сарик Андреасян подчеркнул, что для него и его съемочной команды такое доверие является честью.

У Романа Костомарова были большие достижения в области спорта. Вместе с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионам Европы и победителям финала серии Гран-при.

В январе 2023 года фигурист попал в реанимацию с пневмонией, а после был введен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса возникли проблемы с кровообращением, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Благодаря протезам и силе воли, спортсмен смог снова выйти на лед на коньках. Он также принял участие в шоу, посвященному 50-летию Ильи Авербуха, на котором выступил вместе с женой Оксаной Домнина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как фигуристу помог пережить личностный кризис юмор.